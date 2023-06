Em resposta à CPMI, Exército culpa GSI por falhas no 8 de janeiro

O Comando do Exército enviou um ofício à CPMI do 8 de janeiro no qual afirma que as tropas empregadas no Palácio do Planalto naquele dia “não haviam sido acionadas previamente” pelo GSI da Presidência da República, o que era previsto no Plano de Operações “Escudo” do Planalto.

Segundo a Força, isso “impossibilitou o desdobramento prévio das frações e a adoção de um dispositivo preventivo de segurança”.

No dia dos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, o Gabinete de Segurança Institucional era comandado pelo general Marco Edson Gonçalves Dias, que pediu demissão em abril após a divulgação de vídeos no qual ele aparecia caminhando entre invasores do Planalto.

A resposta foi enviada na segunda-feira a um requerimento do senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que é suplente da comissão mista. O ofício é assinado pelo general Francisco Humberto Montenegro Junior, chefe do gabinete do comandante do Exército, o general Tomás Paiva.

Moro enviou uma lista de seis questionamentos

O Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), sob o comando do Tenente Coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora e responsável pela segurança das sedes do Poder Executivo federal e outras áreas públicas, dispõe de tropa de choque ou unidade militar especializada em controlar e dispersar multidões em situações de manifestação, bem como isolar o Palácio do Planalto de possíveis invasões ou agressões? Qual o efetivo disponível em Brasília nos dias 7 e 8 de janeiro de 2023? Houve convocação específica para atuação da referida unidade militar no Palácio do Planalto, em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023? Se houve, qual o instrumento que veiculou a ordem emitida na referida convocação em que constem dados relativos ao quantitativo mobilizado bem como data e horário do comando e os destinatários específicos, incluindo todos os anexos? Qual o efetivo efetivamente empregado na data de 8 de janeiro de 2023, discriminando a atuação e início do emprego da força? Quais os nome dos comandantes da unidade policial em questão nos dias 7 e 8 de janeiro de 2023?

Veja o documento na íntegra a seguir:

