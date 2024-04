Em quatro meses, Câmara já custou R$ 2 bilhões aos brasileiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com abril chegando ao fim nesta terça, a Câmara ultrapassou a barreira dos 2 bilhões de reais gastos com despesas de funcionamento. A marca representa apenas 25,4% do orçamento da Casa para o ano.

Só com despesas da chamada verba de gabinete, a Câmara gastou 181 milhões de reais. Cada deputado tem 125.478 reais por mês para pagar salários de até 25 secretários parlamentares, que trabalham para o mandato em Brasília ou nos estados.

Já a cota parlamentar para funcionamento do mandato consumiu 57,9 milhões de reais nestes quatro meses do ano.