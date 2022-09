Em programa na véspera do 7 de Setembro, Lula exalta bandeira do Brasil

O programa eleitoral de Lula que estreou há pouco na TV, na véspera do 7 de Setembro, exaltou a bandeira do Brasil e apostou no verde e amarelo e no Hino Nacional contra o presidente Jair Bolsonaro, que aposta no patriotismo e nos símbolos do país para mobilizar sua militância.

Narrado pela atriz Marieta Severo, o texto que abre a propaganda diz que a “a nossa bandeira é nossa pátria, pátria amada”, enquanto imagens de bandeiras tremulando são exibidas.

“Não é de quem propaga ódio e quer armar o povo, nem de racistas, preconceituosos. O “verde e amarelo” pertence a todas as cores desse país. É das mães e pais que trabalham em busca do mesmo sonho: dar uma vida melhor às famílias. É das filhas e filhos que são o futuro do Brasil. A nossa bandeira é pátria, mãe gentil. Ela é minha. É sua. Ela é a esperança. E vai voltar a tremular no alto, no mundo, enchendo de orgulho o seu único dono: o povo brasileiro”, prossegue a narradora.

Os versos finais do Hino Nacional — “dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil” — são cantados sobre imagens de brasileiros vestindo a faixa presidencial.

Lula então se dirige aos eleitores e diz que o Brasil está completando 200 anos de independência e que o 7 de setembro “é para ser comemorado com alegria e união por todos os brasileiros”.

“Infelizmente, não é o que acontece hoje. Esse governo abandonou o povo e vem destruindo o país. Eles usam nossa bandeira para mentir, pregar o ódio e incentivar a venda de armas. Eles ameaçam a nossa soberania. E soberania é a defesa do nosso território e nossas riquezas. É respeito à democracia. É povo feliz, com comida na mesa e oportunidades. Eu tenho fé que o Brasil vai reconquistar a sua independência e voltar a ser respeitado no mundo”, declara.

A propaganda é encerrada com um pronunciamento de Geraldo Alckmin, candidato de Lula a vice-presidente:

“Viva o 7 de setembro, viva a nossa independência. Porém, vivemos um momento grave: nossa democracia e nossa soberania estão sob ameaça. E, se é isso que está em jogo, precisamos nos unir, acima das diferenças. Do nosso lado, tem lugar para todos os democratas, os verdadeiros patriotas desse país. Vamos juntos, eu, você e o Lula. Verás que um filho teu não foge à luta. Que o próximo 7 de setembro seja num Brasil de esperança”, declara o ex-governador de São Paulo.

Veja o vídeo: