Em plena campanha, eventos de Bolsonaro custarão até R$ 11,4 milhões

A Presidência da República anunciou nesta semana a contratação de empresa de eventos. A pouco mais de seis meses do fim do governo, serão gastos até 11,4 milhões de reais em eventos com palcos, comida e bebida.

A descrição das despesas mostra que o governo vai realizar eventos com até 1.000 pessoas. Somente com painéis de led, o governo vai torrar até 1,6 milhão de reais. Com o aluguel de salas VIP, a conta pode chegar a 351.000 reais. Com coffee break estão previstas despesas de 357.000 reais. Os gastos com arranjos de flores e de frutas irão consumir mais de 300.000 reais.