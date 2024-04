Em Pernambuco, Lula vai fazer inaugurações e sancionar lei de cultura

O presidente Lula terá um dia intenso de agendas em Pernambuco nesta quinta-feira. Ele deve sair de Brasília às 8h rumo a Caruaru, de onde logo seguirá para Arcoverde.

No município, ele participará da cerimônia de inauguração da Estação Elevatória de Água Bruta de Ipojuca e do trecho Belo Jardim – Caruaru da Adutora do Agreste do Estado. O evento está previsto para começar às 11h, com a presença do ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Segundo o governo, a adutora é o maior sistema integrado de abastecimento humano do Brasil e um dos maiores do mundo, e terá 1.500 km quando todo o projeto estiver finalizado, com capacidade de levar 4.000 litros por segundo de água da transposição do Rio São Francisco para abastecimento da região. Atualmente, seis municípios já são atendidos. Com a inauguração da estação elevatória nesta quinta, serão nove, com aumento de 190.000 para 615.000 pessoas atendidas. No final da primeira etapa das obras, previsto para 2026, 23 municípios e 1,3 milhão de pessoas serão beneficiadas.

Às 15h, Lula participará da inauguração da primeira unidade fabril de produção nacional do medicamento fator VIII recombinante, no Complexo Industrial da Hemobrás, em Goiana, que abastecerá 100% da demanda do SUS pelo produto, eliminando a dependência externa. A estatal trabalha para concluir a implantação da fábrica de hemoderivados e iniciar a sua operação até 2026, com previsão de 2.000 empregos gerados.

Continua após a publicidade

Neste evento, o presidente estará acompanhado da ministra da Saúde, Nísia Trindade, da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e da presidente da Hemobrás, Ana Paula Menezes.

Para finalizar o dia no Estado, Lula irá ao Recife para sancionar a lei que institui o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura, aprovada no Senado no último dia 6 de março. A solenidade está marcada para as 19h e ocorrerá no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu — que leva o nome da mãe do presidente e foi projetado por Oscar Niemeyer.

A lei prevê que o SNC será organizado em regime de colaboração entre os entes federativos para gestão conjunta das políticas de cultura. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também participará da cerimônia.