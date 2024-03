Em livro, Marcos do Val exalta pedido de impeachment de Gilmar Mendes

O senador Marcos do Val distribuiu a senadores um imenso livro de capa dura sobre feitos da primeira metade de seu mandato.

A obra de 302 páginas (material caro feito na Gráfica do Senado) destaca, entre os “feitos” do senador, o pedido de impeachment de Gilmar Mendes e exibe fotos do parlamentar com os generais Walter Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira, ambos investigados na trama golpista.

Não há foto ou palavra sobre a tentativa do senador de bancar o agente duplo entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes.

Há, isso sim, um extenso álbum com imagens de Do Val recebendo medalhas, encontrando militares de alta patente e confraternizando com ministros do governo passado, como Ernesto Araújo e Paulo Guedes.

No calhamaço, o capixaba afirma que trabalhou “com a segurança do papa, em Roma, na NASA e na SWAT”. Exibe fotos suas servindo ao Exército, portando fuzis nos Estados Unidos e em manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff.