Em guerra com Bivar, Rueda tem casa incendiada e fala em “atentado”

Novo presidente do União Brasil, Antonio Rueda, e a irmã dele, Maria Emília Rueda, que é tesoureira do partido, tiveram suas casas de praia incendiadas nesta segunda-feira no litoral de Pernambuco.

Os imóveis ficavam no mesmo terreno na praia do Toquinho, no Sul de Pernambuco. Rueda, que está em viagem aos Estados Unidos, decidiu voltar ao país depois do ocorrido. Em nota divulgada há pouco, deixou claro que não descarta a hipótese de atentado político.

“O recém-eleito presidente Nacional do União Brasil, Antonio de Rueda, e a tesoureira do partido, Maria Emilia de Rueda, lamentam profundamente o incêndio que atingiu as duas casas da família no litoral de Pernambuco na noite desta segunda-feira. Os Rueda pediram à Polícia Civil do Estado de Pernambuco célere e rigorosa investigação dos fatos. A família não descarta a possibilidade de um atentado motivado por questões político-partidárias”, diz o comunicado.

O novo cacique também deixou claro na nota que não vai recuar no projeto de comandar o União Brasil: “Antonio de Rueda e Maria Emília de Rueda confiam na minuciosa apuração dos fatos e afirmam que não irão se intimidar diante de qualquer ameaça”.

O episódio ocorre dias após Rueda derrotar seu antigo aliado e agora inimigo declarado Luciano Bivar nas eleições do União Brasil. Rueda chegou a registrar boletim de ocorrência e a contratar seguranças para ele e a família, depois de Bivar ter ameaçado o ex-aliado. Apesar da suspeita de atentado citada por Rueda, não há nada que ligue o fato a Bivar.

