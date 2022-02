Em depoimento à PF, Bia Kicis admite autoria de post racista

Investigada no STF por racismo, Bia Kicis admitiu à Polícia Federal a autoria de postagens em que usou fotos de Sergio Moro e Luiz Henrique Mandetta pintados de preto para atacar o programa de inclusão racial lançado pelo Magazine Luiza, em 2020.

A deputada prestou depoimento na PF no dia 7 de dezembro do ano passado. “A ideia por trás dessa postagem foi tão somente fazer uma piada, uma brincadeira com dois ex-ministros brancos, naquele momento adversários políticos do governo”, disse Kicis ao delegado, indo além: “Em momento algum passou pela sua cabeça que estaria produzindo conteúdo racista”.

O inquérito contra Kicis surgiu de representação do advogado Ricardo Bretanha, em nome do professor Roberto Cardoso e é relatado por Ricardo Lewandowski no STF. O ministro mandou o material a Augusto Aras há alguns dias. O PGR, que não achou graça, avalia denunciar a deputada.