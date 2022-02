Em decisão, Alexandre de Moraes ameaça suspender Telegram por 48 horas

Em uma decisão na qual determinou o bloqueio de perfis no Telegram, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ameaçou suspender o funcionamento dos serviços do aplicativo de mensagens russo no Brasil por 48 horas, inicialmente, em caso de descumprimento.

Caso o Telegram se recusar a cumprir a ordem judicial, Moraes também fixou multa diária de 100 mil reais por perfil não bloqueado no prazo máximo de 24 horas.

O ministro determinou o cumprimento com urgência à autoridade policial e considerou a decisão como um mandado. Ele também intimou a Procuradoria-Geral da República a tomar ciência da decisão.

Moraes é o relator do inquérito que investiga “milícias digitais” no STF e será o presidente do TSE durante as eleições desse ano.