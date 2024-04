Em CPI, Textor chama seleção de árbitros pela CBF de “caixa-preta”

Em depoimento à CPI da Manipulação de Jogos do Senado, o sócio majoritário da SAF do Botafogo, John Textor, chamou a seleção de árbitros pela CBF para apitar partidas do Campeonato Brasileiro de “caixa-preta”.

O bilionário norte-americano disse que, nos dois anos desde que comprou a participação de 90% no futebol do alvinegro carioca, não conseguiu ser recebido pelo presidente entidade, Ednaldo Rodrigues, que processa Textor por ter acusado a CBF de corrupção por supostos erros de arbitragem na derrota do Botafogo por 4 a 3 para o Palmeiras, em 1° de novembro de 2023.

Textor apontou como suspeito o fato de que, em 2023, a CBF escalou uma mesma dupla de árbitros de campo e do VAR para atuar junta em 20 partidas. Segundo o empresário, a média foi que uma dupla se repetisse em até cinco jogos na temporada.

O sócio da SAF do Botafogo também se ofereceu para custear a compra de sistemas integrados de câmeras de definição 4K para instalar o VAR automático para situações de potencial impedimento em estádios brasileiros.