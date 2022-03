Em clima de ‘já ganhou’, aliados de Lula já contam com ministério em 2023

É tão forte o sentimento de “já ganhou” na esquerda, que já tem partido contando com ministério no governo Lula, a pouco mais de seis meses das eleições. No PCdoB, por exemplo, a deputada federal Jandira Feghali já é tida como a futura ministra da Cultura.

Foi isso, inclusive, que fez a bancada do partido na Câmara votar a favor do projeto que legaliza os jogos de azar e e destina 10% dos tributos arrecadados com a jogatina para o Fundo Nacional da Cultura. Parlamentares ligados a Lula ouviram de colegas do Partido Comunista que a medida era positiva porque engordaria os cofres do futuro ministério — hoje, uma secretaria especial comandada pelo ex-galão Mário Frias.