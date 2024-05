Em clima de insatisfação, Alcolumbre convida Marina Silva à CCJ do Senado

Vocalizando o clima de insatisfação com Marina Silva no Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) vai convidar a ministra do Meio Ambiente a dar explicações à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) sobre sua oposição a projetos como a exploração de petróleo na costa do Amapá e o asfaltamento da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho.

Presidida por Alcolumbre, a CCJ aprovou nesta quarta o requerimento para chamar Marina ao colegiado. Não há obrigação legal de comparecer. “Foram apresentados vários questionamentos, por diversos membros da Comissão, sobre a atuação – e mesmo eventual inação – do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e de sua titular, a Ministra Marina Silva”, escreve o senador amapaense no convite.

Na semana passada, Omar Aziz (PSD-AM) puxou a fila de críticos na CCJ do Senado a uma alegada falta de interlocução da ministra com o Congresso. “A preocupação da ministra Marina Silva é com o exterior, não é com o interior, não é com o Brasil. Ela quer fazer política para o exterior”, declarou o amazonense.

“Todo o mundo respeita a ministra Marina Silva. O Norte e o Nordeste não têm esse respeito, não. No Norte, principalmente no Estado do Acre, em que ela tem sua origem… No meu estado, também não tem esse respeito”, acrescentou.

Naquela ocasião, Fabiano Contarato (PT-ES) foi um dos poucos a sair em defesa da ministra. “Marina Silva está resgatando a imagem do país, externa e internamente”, afirmou.

O petista prosseguiu: “Foi com o ministro Ricardo Salles que ficamos por quatro anos com a pauta ambiental sendo vilipendiada, e eu pontuo o porquê: acabou com o plano de combate ao desmatamento, com o Departamento de Educação Ambiental, criminalizou ONGs, reduziu a participação da sociedade civil, proliferou agrotóxicos, mas isso ninguém reclamou do ex-Ministro Ricardo Salles quanto. Ninguém reclamou da inserção e dos ataques aos povos ianomâmis, aos guaranis-kaiowás. Ninguém falou sobre isso.”