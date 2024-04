Em Campo Grande, Lula se reúne com pesos-pesados do agronegócio

Na visita que fez nesta sexta a Campo Grande (MS) para celebrar o início das exportações das 38 fábricas de proteínas habilitadas pelo governo da China, o presidente Lula se reuniu com pesos-pesados do agronegócio. Entre eles estavam os irmãos Eraí, Elusmar e Fernando Maggi Scheffer, sócios do bilionário Grupo Bom Futuro, uma das maiores empresas do setor no Brasil.

Também estavam no evento Ricardo Faria (Granja Faria), Roberto Kaefer (Globoaves), Adroaldo Hofmann (Avimasul), Rafael Danelon (Real Beef), Leandro Pinto (Ovos Mantiqueira), Gabriel Junqueira (Bioenergética Aroeira), Wellington Zucato e Paulo Kalif.

Vale lembrar que no segundo turno das eleições de 2022, o presidente teve cerca de 40,5% dos votos válidos em Mato Grosso do Sul ante 59,5% de Jair Bolsonaro.