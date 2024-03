Em Brasília, Macron se reúne com Lula, Pacheco e Lira nesta quinta

No último dia da visita ao Brasil, o presidente da França, Emmanuel Macron, se reúne com autoridades brasileiras em Brasília. O francês deve chegar às 11h30 no Palácio do Planalto, onde participa de reunião bilateral com Lula e depois assina atos e acordos de cooperação.

Antes de seguir para almoço no Itamaraty, Lula e Macron fazem uma declaração conjunta à imprensa, marcada para as 13h desta quinta-feira. Em Belém, os presidentes já assinaram um plano bilionário de investimentos para a Amazônia.

À tarde, será a vez do francês se reunir com os chefes do Legislativo. Macron será recebido pelos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.