Em balanço do ano, Damares destaca alta de 13% no orçamento para idosos

O ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandando por Damares Alves, destacou em seu balanço do ano passado o aumento nos recursos do orçamento destinados às ações para pessoas de 60 anos ou mais.

Políticas públicas para o estrato mais velho da população, segundo o ministério, demandaram investimentos de 21,3 milhões de reais no ano que passou, uma alta de 13,2% em relação aos 18,4 milhões de reais de 2020.

Foram usados, de acordo com o ministério, 3 milhões de reais do Fundo Nacional do Idoso (FNI) e outros 4,5 milhões de reais do orçamento da própria pasta. Outros 13,7 milhões de reais vieram de emendas parlamentares. A pasta informou que executou 98% do orçamento previsto para o ano passado.