Eduardo Leite pediu a Alckmin fim das restrições da Apex a vinícolas do RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se encontrou nesta semana com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, para tratar de assuntos relativos à economia do Estado. Além de promover a pecuária gaúcha e pedir incentivo à indústria automobilística, Leite falou sobre as vinícolas que se beneficiaram de mão de obra análoga à escravidão.

As vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton foram penalizadas pela Apex-Brasil que suspendeu a participação das empresas em feiras e missões internacionais após o resgate de mais de 200 trabalhadores da colheita da uva em situação degradante. As empresas pagaram 7 milhões de reais de indenização por danos morais, multa estipulada pelo Ministério Público do Trabalho.