Editora vai lançar livro com histórias de ex-empresário de Roberto Carlos

A Matrix Editora lança, em maio, o livro Dody Sirena — Os Bastidores do show business. Por trinta anos, Dody foi empresário do Rei Roberto Carlos, trabalhou com Julio Iglesias e trouxe ao Brasil nomes como Michael Jackson e Pavarotti. Na obra, ele vai revelar histórias inéditas — e saborosas — vividas com essas estrelas.

Em 1984, por exemplo, o irmão e empresário do cantor Julio Iglesias, Carlos, contratou Dody como seu representante no Brasil com a missão de realizar 12 shows em estádios nas principais capitais do país.

Sem explicação no meio da operação cancelou a turnê e sumiu. Foi um enorme prejuízo. Quatro anos depois Dody leu sobre um show de Iglesias no Rio. Foi recomendado por advogados a entar com ação pra apreender o jatinho do artista na chegada e cobrar a dívida. Fez diferente.

Procurou o contratante, comprou uma apresentação dele para 60.000 pessoas no Estádio Beira Rio em Porto Alegre e ao se despedir entregou a cópia do contrato, os custos do projeto e falou sobre a decisão de não cobrar judicialmente. Como resultado Dody se tornou empresário de Julio Iglesias no Brasil e na América do Sul durante muitos anos.