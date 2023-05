‘É tão importante que nem vi’, diz Nunes sobre apoio de Giordano a Boulos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, minimizou nesta terça a manifestação do senador Alexandre Giordano, do MDB paulista, em apoio ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na corrida à prefeitura da capital paulista.

“É tão importante que nem vi”, disse Nunes ao Radar.

Giordano anunciou o apoio a Boulos nesta segunda no Podcast Política Real, apresentado por Wilson Pedroso, ex-chefe de gabinete do ex-governador João Doria. O senador disse que tomou a decisão após ter sido esnobado em uma entrevista pelo atual prefeito, que, apesar de ser do mesmo partido, não o conhecia.

Suplente do Major Olímpio, morto durante a pandemia, Giordano assumiu a cadeira no Senado em 2021. Eles eram filiados ao PSL, mas o parlamentar se filiou ao MDB cinco meses após a morte do ex-senador.