Doria vai receber presidente eleito do Paraguai em jantar com empresários

Presidente eleito do Paraguai, Santiago Peña e alguns dos seus principais auxiliares vão jantar com 50 empresários brasileiros na casa de João Doria, no fim do mês, em São Paulo.

Eleito no dia 30 de abril, Penã vai tomar posse em Assunção em 15 de agosto, no lugar do presidente Mario Abdo Benítez.

O convite de Doria ao presidente serve para ampliar as pontes entre o governo do país vizinho e o empresariado brasileiro mais próximo do ex-governador de São Paulo.

