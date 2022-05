Doria se apresenta como ‘João do Brasil’ em vídeo de campanha

A pré-campanha de João Doria (PSDB) à presidência lançou um vídeo em que apresenta o tucano como o “João do Brasil”, um resgate, ainda que com uma roupagem nacional, do “João trabalhador” que o elegeu prefeito de São Paulo no primeiro turno de 2016.

Na peça de dois minutos e meio, o sobrenome de Doria não é mencionado, mas é dito, entre outras coisas, que ele “veio do Nordeste”, em referência à cidade natal de seu pai na Bahia, e, no Sudeste, aprendeu a “acreditar e trabalhar”.

O vídeo diz ainda que Doria é o João “resolvedor”, o João da vacina e o João do agro, além de ser “o João da diversão, do turismo, do Carnaval”. É dito ainda que Doria é “bom de bola” e tem prestígio na comunidade internacional, onde é conhecido como o “Johnny Brasileiro”.

