Dívida da 123milhas com Banco do Brasil pode chegar a R$ 448 milhões

Um laudo exigido pela Justiça de Minas Gerais para analisar a viabilidade de uma recuperação judicial da 123milhas mostrou que a dívida total do grupo com o Banco do Brasil pode chegar a 448 milhões de reais.

O valor inclui, segundo a KPMG, um total de 97,1 milhões de reais em empréstimos contraídos pela 123milhas junto ao banco público e, principalmente, centenas de milhões de reais em antecipações de recebíveis.

O pente-fino na contabilidade mostra que, até 30 de junho deste ano, o grupo empresarial havia antecipado incríveis 4,6 bilhões de reais do BB.

Também houve 122 milhões de reais em antecipações junto ao BTG Pactual – segundo o laudo, o saldo devedor atual com o banco de investimentos é de 20 milhões de reais.

Essa era a principal medida de geração de caixa do conglomerado. Com a maioria das vendas de passagens aéreas, milhas e hospedagens feitas no cartão de crédito, a 123milhas procurava bancos para, com algum deságio, receber de imediato o dinheiro parcelado e transferir o crédito para as instituições financeiras.

Continua após a publicidade