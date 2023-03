Diretores da ApexBrasil ganham duas passagens aéreas para casa por mês

Com as passagens aéreas cada vez mais caras, o Conselho Deliberativo da ApexBrasil concedeu recentemente dois voos de ida e volta por mês para os integrantes da diretoria executiva da agência, para o município de domicílio de cada um no momento da respectiva nomeação.

O benefício foi garantido em resolução aprovada no último dia 6 de março.

Procurada pelo Radar, a assessoria da agência afirmou que que o colegiado “atendeu ao princípio da boa governança nesta resolução, uma vez que ela atualizou normativo em vigor há 20 anos, que já não mais representava a realidade da Agência, inclusive no que se refere às legislações trabalhistas e aos benefícios previstos em lei”.

“Especificamente sobre o tema das passagens aéreas, o CDA-ApexBrasil outorgou a diretoria executiva da Agência a possibilidade de, eventualmente, solicitar até duas passagens aéreas (ida e volta) por mês para o município de domicílio no ato da nomeação na ApexBrasil, não podendo as mesmas serem acumuladas ou combinadas com qualquer outro benefício. Este expediente, mais uma vez, atende ao princípio da transparência e da boa governança e se baseia em decisão análoga tomada pelo Conselho Deliberativo Nacional do Sebrae Nacional”, diz o órgão.