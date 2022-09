Diretor baiano celebra 50 anos de carreira com novo espetáculo no Rio

O diretor Márcio Meirelles, criador do Bando de Teatro do Olodum, está completando 50 anos de carreira e estreia no próximo 6 de outubro o espetáculo “Do outro lado do mar”, no Teatro Poeirinha, no Rio de Janeiro. A peça é escrita pela premiada autora salvadorenha Jorgelina Cerritos.

Pela primeira vez, um texto de Jorgelina é encenado no Brasil. A tradução é de Edu Coutinho, que estará em cena ao lado de Andrea Elia, com a colaboração do diretor. “Do outro lado do mar” (“Al otro lado del mar”) já foi montada na Costa Rica, Guatemala, Cuba e Estados Unidos.

O texto é carregado de poesia e provoca reflexões sobre o trabalho, a solidão e a identidade. A história ocorre em uma praia deserta, onde um jovem anônimo, que não sabe onde nasceu, busca um documento que comprove sua existência.

Mesmo em El Salvador, Jorgelina Cerritos ajuda a montagem brasileira e tem sido parceira do projeto. “Nada mais satisfatório para mim que descobrir, a princípio, que meu texto e meus personagens estão sendo recebidos no Brasil com afeto, com proximidade, com a escolha de se expressar por meio deles. Espero que o espectador faça junto conosco a viagem que o texto propõe até o vital, até o humano, até aquilo que costuma ser tão fugaz e efêmero como o teatro e como a vida”, disse a autora.

