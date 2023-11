Diogo Nogueira vai interpretar o pai em novo musical

O sambista Diogo Nogueira se prepara para interpretar o pai, João, no musical Através do Espelho, que contará toda a trajetória de João Nogueira e do Clube do Samba em um espetáculo único.

“O maior desafio em interpretar o João Nogueira será transmitir o artista valente e guerreiro que ele era. Eu já tenho alguns dos trejeitos dele, mas fazer no palco será bem diferente”, diz Nogueira.

A produção sai no próximo ano. O musical tem direção geral e produção de Fernando Campos e Clarisse Nogueira, enquanto Gustavo Gasparini assina o roteiro e a direção artística.

As grandes composições do sambista guiarão o público pela narrativa, ao mesmo tempo que compositores e intérpretes que fizeram parte da história do Clube participarão do show. Na lista estão Dona Ivone Lara, Martinho da Vila, Beth Carvalho, entre outras lendas.