Dino vai mandar PF investigar crimes em acordo de leniência da Odebrecht

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que irá determinar que a Polícia Federal investigue “a responsabilidade criminal de agentes públicos” no acordo de leniência da Odebrecht. O anúncio foi feito após decisão de Dias Toffoli de anular as provas obtidas pela Operação Lava-Jato por meio da empreiteira.

“A decisão do ministro Toffoli tem dois alcances: um de natureza jurídica, reafirmando a inocência do presidente Lula, indevidamente julgado sem o devido processo legal; o outro é de natureza política, na medida em que fica o registro dos absurdos perpetrados em uma página trevosa da nossa História”, disse Dino nas redes sociais.

No documento, o ministro do STF determina que o Ministério da Justiça, entre outros órgãos, identifique “eventuais agentes públicos que atuaram e praticaram os atos relacionados ao referido Acordo de Leniência, sem observância dos procedimentos formais”, e também ordena que “adotem as medidas necessárias para apurar as responsabilidade não apenas na seara funcional, como também administrativa, cível e criminal”.

