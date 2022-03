Dicionário digital quer resgatar palavras antigas do vocabulário português

Palavras da língua portuguesa pouco populares serão as estrelas da campanha “Procura no Dicio”, que será lançada nesta terça.

O objetivo da editora digital 7Graus – responsável pelo dicionário online mais consultado no Brasil – é estimular os usuários a expandir o vocabulário descobrindo a definição de palavras curiosas; algumas antigas, apagadas pelo tempo; e outras que soam estranho, distantes da linguagem cotidiana e provavelmente nunca ouvidas ou pronunciadas pelo público em geral.

A lista de palavras esquecidas reúne 26 itens que foram selecionados do fundo de um ranking dos termos buscados no Dicio: os vocábulos menos procurados no portal se tornaram alvo de divulgação, com peças de outdoor, spot radiofônico e inserções online.

“Pretendemos provocar a curiosidade em busca do significado de palavras desconhecidas. A ocasião também serviu de oportunidade para que estas palavras recebessem uma nova atenção por parte da equipe lexicográfica do Dicio, passando por revisão e aprimoramento das definições”, explica Paulo Stenzel, head de marketing da 7Graus.