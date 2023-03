Desembargador do TRF-4 manda soltar Alberto Youssef

O desembargador federal Marcelo Malucelli, do TRF-4, concedeu há pouco uma liminar para soltar o ex-doleiro Alberto Youssef. O magistrado considerou ilegal a prisão preventiva decretada nesta segunda pelo novo juiz da Lava-Jato no Paraná, Eduardo Appio.

A defesa de Youssef entrou com habeas corpus alegando que os autos de origem no processo em que sua prisão foi decretada tratam de uma Representação Fiscal para Fins Penais elaborada pela Receita Federal contra ele; que o processo estava suspenso por determinação do Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba; que a prisão preventiva foi decretada de ofício, sem pedido do Ministério Público Federal; e que ele está sob monitoração eletrônica, “o que afasta a necessidade da medida imposta”.

ATUALIZAÇÃO: Pouco depois da decisão de Malucelli, Appio decretou nova prisão contra o ex-doleiro, com base em novos elementos coletados durante a investigação.

Leia a decisão na íntegra abaixo:

Malucelli apontou no seu despacho a suspensão do procedimento da Receita foi pedida pelo próprio Ministério Público Federal, levando em conta o Acordo de Colaboração Premiada firmado entre Youssef e a PGR, homologado pelo STF.

“Portanto, o acordo firmado abrange o procedimento que embasou a decretação da prisão preventiva objeto deste Habeas Corpus. Além disso, inexiste circunstância atual e concreta que determine a revogação das medidas decretadas no Agravo de Execução Penal 5030971- 16.2019.4.04.7000, julgado pela 8ª Turma desta Corte em 29/01/2020 (evento 14, ACOR3), dentre as quais, vigilância eletrônica por tornozeleira nos períodos de recolhimento domiciliar”, escreveu o desembargador.

Segundo ele, o próprio TRF-4 já tratou da “reiteração delitiva” após o acordo de delação, mas estabeleceu “as medidas que entendeu pertinentes” — que continuam válidas, sem objeção do MPF.

“Nesse contexto, revela-se ilegal a decretação da prisão preventiva de ofício”, concluiu, citando a redação atual de artigos do Código de Processo Penal.