Deputados vão acionar MPF por suposto superfaturamento em compra de Viagra

Depois de identificar processos de compra de 35.320 comprimidos de Viagra para atender as Forças Armadas, o deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) se juntou ao colega Marcelo Freixo (PSB-RJ) para acionar o MPF e pedir investigação sobre indícios de superfaturamento na aquisição dos medicamentos. Segundo levantamento dos parlamentares, o índice de sobrepreço pode chegar a 143%.

“Além de gastar dinheiro público com Viagra, tudo indica que o governo Bolsonaro ainda comprou acima do preço de mercado. O Congresso Nacional e a toda a sociedade merecem uma explicação. O brasileiro está amargando um reajuste terrível no valor de medicamentos e faltam remédios para doenças crônicas nas unidades de saúde. Enquanto isso, o governo tá gastando para atender as Forças Armadas com Viagra”, afirma Vaz.

Um dos processos foi destinado à compra de 15.120 comprimidos de 25 mg com o princípio ativo Sildenafila, composição Sal Nitrato (nome genérico do Viagra), e estabeleceu como preço unitário 3,65 reais. A data da compra, para atender a Marinha, é 7 de abril de 2021. Mas outro processo para a aquisição do mesmo medicamento, teve valor muito mais baixo. A data da compra, que atendeu o Exército, é 14 de abril de 2021 e cada comprimido saiu por 1,50 real. Ambos foram abertos para atender unidades do Rio de Janeiro.