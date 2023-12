Deputados do PT e PL se empurram em debate sobre privatização da Sabesp

Um dia antes da votação do projeto de privatização da Sabesp, deputados estaduais protagonizaram troca de empurrões, quase às 23h desta terça-feira, em uma discussão acalorada. Longe do mérito da desestatização, o que culminou a briga foi um bate-boca recorrente na arena política dos últimos anos.

O deputado Guto Zacarias, do MBL, acusou o PT de corrupção. Em resposta, o petista Emídio de Souza, disse que o Movimento Brasil Livre é “lixo na política”. Gil Diniz, do PL, interveio e repudiou a manifestação, classificando-a como “lamentável”. Depois, o presidente da Alesp, André do Prado, disse que a fala “não é pertinente” e pediu para tirar as ofensas das notas taquigráficas.

“Então, o senhor peça para tirar o PT de ladrão que esse lixo colocou”, rebateu Souza.

No direito de resposta, a confusão escalou e virou embate físico. Quando Gil Diniz se colocou à frente de Guto Zacarias foi empurrado pelo deputado Antonio Donato, do PT. O estopim foi uma frase do integrante do MBL.

“Não sou eu que chamei o PT de ladrão, a Justiça que chamou o PT de ladrão”, disse Zacarias.

Após a acirramento dos ânimos, a sessão foi suspensa, mas retornou só foi terminar, de fato, depois da meia-noite e meia. O plenário foi convocado novamente às 16h30 desta quarta, com mais duas sessões extras a partir das 17h30, quando se deve, enfim, votar o projeto de privatização da Sabesp.