O plano bolsonarista para “tomar” a Prefeitura de Eduardo Paes

Em mensagens enviadas a Ailton Barros, um dos golpistas investigados no STF, o deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) revela o desejo de unir “bolsonaristas” para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro.

A Polícia Federal destaca a conversa no relatório da investigação contra os golpistas, mas não faz considerações sobre o caso.

“Já acordei com o Crivella e o Republicano (sic). Universal, Mundial, Igreja da Graça, Assembleia de Deus… Já acertamos. Serei o único candidato da igreja que tem de 28% a 30% do eleitorado da capital. Se a gente consegui (sic) os conservadores bolsonaristas, a gente toma essa prefeitura do [Eduardo] Paes”, disse Otoni.

A conversa seguiu: “Se eu não for eleito prefeito, sou senador em 2026. Mas abro mão pra Flávio ser o senador da igreja e venho a minha reeleição pra ser o mais votado do Rio”, escreve o deputado em seu exercício de futurologia.

Otoni diz ainda que está confiante em sua cruzada eleitoral para “tomar” a prefeitura de Paes: “MDB, Republicanos e PL seremos imbatíveis. Bolsonaro terá um prefeito pra chamar de seu”.