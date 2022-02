Deputado quer rescisão de contrato entre governo e empresa condenada

O deputado Elias Vaz (PSB-GO) entrou com uma representação na CGU contra a construtora Shox do Brasil, condenada pela Justiça por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão.

O parlamentar quer o rompimento dos contratos do governo federal com a empresa, cujos valores chegam a 58 milhões de reais. O deputado quer a declaração de inidoneidade da construtora, o que a impediria de fazer negócios com a União.

Em 2020, sete operários foram resgatados por auditores do Ministério Público do Trabalho em obras tocadas pela empresa na Base Aérea de Anápolis (GO). O caso chocou porque os trabalhadores passavam fome e precisavam comer formigas como alimento.

“A empresa é flagrada cometendo um crime gravíssimo e é premiada pelo governo federal com contratos milionários. Pedimos a inidoneidade dessa empresa e que os contratos sejam suspensos imediatamente”, disse Vaz.

Os contratos da empresa que atingiram 58 milhões de reais foram fechados entre o final de 2019 e 2021 com os comandos da Aeronáutica e do Exército e também com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf. Do total, 23 milhões de reais são de recursos de emendas do relator, o chamado orçamento secreto.