Deputado quer criar Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres

O deputado Gilson Daniel (Podemos-ES) apresentou requerimento para criação da Frente Parlamentar de Gestão de Riscos e Desastres. Ele defende que o colegiado fortalecerá as ações de prevenção a tragédias naturais e pode acelerar o apoio a estados e municípios afetados.

Na semana passada, Daniel se reuniu com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Augusto Braun, e o coordenador-geral, Tiago Schnorr. Na terça-feira passada, 14, o parlamentar conversou, em especial, sobre as chuvas intensas no Espírito Santo. Menos de sete dias depois, outro desastre natural assola o Sudeste, com seis cidades do litoral de SP em estado de calamidade pública.

“É preciso dar apoio aos municípios para elaboração dos planos de contingência referentes às principais ameaças naturais, na criação de sistema de alerta por envio de mensagem SMS e sirene, no monitoramento de risco, na prevenção de erosões de encostas, na coleta de lixo, dentre outras ações”, defendeu Gilson Daniel.

O deputado reivindicou junto ao governo ajuda para São José do Calçado (ES). A cidade teve diversas áreas inundadas em janeiro, após o transborde do Rio Calçado. O Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional liberou 706.000 reais ao município. O recurso será usado para cestas básicas, colchões, lençóis, kits de higiene pessoal e produtos de limpeza para 350 famílias atingidas pela enchente.