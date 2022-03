Deputado propõe aliança das federações do PT, PCdoB e PV e do PSOL e Rede

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) defendeu na última sexta-feira federação de seu partido com o PT e o PV e sugeriu uma aliança com a federação que vem sendo discutida entre PSOL e Rede Sustentabilidade.

“A federação que eu reivindico do PCdoB com o PT e o PV ela pode fazer um composição, por exemplo, com uma outra federação que virá, do PSOL com a Rede. Estamos no mesmo campo, temos muitas afinidades comuns e a coligação majoritária, não haverá arranjos para a disputa proporcional. Me parece algo absolutamente fortalecedor da ideia de programa”, afirmou o parlamentar.

A fala ocorreu durante o painel sobre as federações partidárias no Essent Jus Experience, evento que discutiu em Brasília as tendências para as eleições deste ano nas áreas de direito, contabilidade e marketing político.

O parlamentar sugeriu a composição ao falar sobre as possíveis dificuldades em se manter as federações em 2024, ano de eleições municipais nas quais os partidos terão que lidar com alianças locais que nem sempre seguem as alianças feitas a nível nacional.

“Mas 2024, meu deus o Brasil é muito grande como faremos? Artificial, (a federação) não é artificial, se há convergência política programática, não é artificial, e aí que está a identidade. E as coligações majoritárias podem existir”, disse Silva.