Deputado do PSD critica falta de aliados locais em evento de Lula no Ceará

O deputado Célio Studart (PSD-CE) reclamou da falta de representatividade de líderes locais no palanque de Lula, em Fortaleza. O presidente foi ao estado lançar o Programa Escolas de Tempo Integral, ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana, ex-governador do estado.

“Chamaram o Ibaneis Rocha para um evento do Ceará e não ligaram para deputados da base do próprio estado? Vai entender…”, escreveu Studart em comentário da transmissão do evento nas redes sociais do atual governador Elmano Freitas (PT) — veja a foto abaixo.

Conforme mostrou o Radar, o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), foi criticado por deixar aliados cearenses de fora do palanque de Lula. Os três deputados federais do PSD eleitos no Ceará não foram convidados para o evento.

Nesta semana, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversou com a bancada do partido. De acordo com o relato de parlamentares, a conversa foi “tensa” e houve cobranças de ambos os lados.

Com a votação do novo marco fiscal se aproximando, a relação do governo com o Congresso está turbulenta. A retirada do PL das Fake News da pauta da Câmara e a derrubada de decretos de Lula no marco do saneamento ligaram o alerta do Planalto.