Deputado apresenta Plano Nuclear brasileiro na França

Presidente da Frente Parlamentar das Atividades Nucleares, o deputado Júlio Lopes (PP-RJ) apresenta na França uma proposta para o Plano Nuclear brasileiro. Desde sábado, ele está na Europa para participar do World Nuclear Exhibition, que ocorre até a próxima sexta-feira.

A proposta para reativar o programa nuclear nacional foi construída em parceria com acadêmicos e integrantes da Marinha brasileira. Antes de ir à Europa, Lopes mostrou o projeto ao presidente Lula e ao chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, com quem abordou a possibilidade de securitização de urânio.

O Brasil tem a quinta reserva mundial do minério, mas ainda importa o produto, que é o principal insumo para reatores nucleares.

“Estamos prevendo um valor de US$ 7 bilhões de dólares em 10 anos. Só a mina de Santa Quitéria (CE) vai produzir 2,3 mil toneladas de urânio a partir de 2026, com um valor a ser pago de royalties na ordem de US$ 400 milhões anuais”, explicou o deputado.

No mês passado, o parlamentar já havia ido para a França, junto do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Na ocasião, o programa nuclear foi discutido com a ministra francesa de Transição Energética, Agnès Pannier-Runacher, para avaliar planos conjuntos de parceria energética.

