Deputado propõe que Brasil adote protocolo usado na prisão de Daniel Alves

Giro VEJA - quinta, 2 de fevereiro

Os desdobramentos da crise aberta pela capa de VEJA e seu impacto na estratégia do ex-presidente são os destaques do dia

A capa de VEJA desta semana traz com exclusividade o conteúdo de mensagens trocadas pelo senador Marcos do Val, que mostram como o ex-presidente Jair Bolsonaro tomou parte numa articulação golpista, para tentar invalidar o resultado da eleição presidencial. Marcos do Val disse ter sido orientado a gravar conversas com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para dar sustentação a um movimento que evitasse a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva