Deputada quer votação de PEC que exige diploma para jornalistas

A deputada federal Rosana Valle (PL-SP) apresentou um requerimento para incluir a PEC que exige o diploma para o exercício da profissão de jornalista na ordem do dia do plenário da Câmara. A proposta foi apresentada em 2012, três anos depois de o STJ derrubar a exigência, e ainda não foi colocada em votação na Casa.

“A PEC do Diploma de Jornalista é uma retratação que o Poder Legislativo precisa dar a todos os profissionais de Comunicação, além de ser uma resposta à sociedade como um todo. Uma profissão que garante o equilíbrio e o exercício da democracia no país precisa ter o respeito e a importância legal, assim como todas as outras. Além disso, a necessidade de uma formação sólida é consequência lógica da defesa do jornalismo e da profissão de jornalista”, defende a parlamentar, que é jornalista há mais de 30 anos.