Deputada pede cassação de parlamentar bolsonarista por ataque à jornalista

A deputada estadual Isa Penna (PCdoB) pediu nesta quarta a cassação do colega Douglas Garcia (Republicanos). A denúncia sustenta que houve quebra de decoro parlamentar durante o último debate de candidatos ao governo de São Paulo. Ao tentar intimidar a jornalista Vera Magalhães, o bolsonarista teria cometido infrações que podem acarretar na perda de mandato. A acusação foi encaminhada ao Conselho de Ética da Alesp.

“Falta civilidade e sobra barbárie nas atitudes praticadas pelo parlamentar e a quebra de decoro parlamentar resta comprovada pelas seguintes condutas: a) Misoginia: o deputado, com ódio da representante, intencionalmente foi ao debate para coagi-la; b) No assédio no exercício da profissão onde as mulheres não são enxergadas e respeitadas no devido cumprimento do dever profissional”, diz o documento.

Outra representação contra o deputado foi encaminhada nesta quarta. De acordo com o portal UOL, Emídio de Souza (PT) apresentou a denúncia. A deputada Maria Lucia Amary (PSDB), presidente do Conselho de Ética, confirmou nas redes sociais ter recebido uma denúncia contra Douglas Garcia.