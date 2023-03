Deputada de SP quer trazer projeto antienchente do Japão para o Brasil

A deputada federal Rosana Valle (PL-SP) viaja neste domingo para o Japão com o objetivo de trazer para o Brasil um projeto de referência de macrodrenagem do país asiático, que pode resolver os constantes problemas de enchentes que afetam as cidades brasileiras e do Estado de São Paulo. Ela integra uma comitiva de parlamentares federais que fará uma visita técnica ao Canal Subterrâneo de Escoamento da Área Metropolitana, em Tóquio.

Nesta quarta-feira, o Governo de São Paulo renovou uma parceria com a Agência de Cooperação Internacional do Japão que possibilita uma colaboração mútua, técnica e financeira na execução de projetos de saneamento básico de energia no Estado, além de medidas contra mudanças climáticas e a prevenção a desastres. O convênio é válido por cinco anos.

“Nosso objetivo é trazer esse modelo para o Brasil. Graças à parceria entre o Estado e a agência de fomento japonesa, temos a oportunidade de acabar com esse problema histórico, por meio de um sistema robusto e tecnológico de prevenção a enchentes. Por isso, vou conhecer de perto, em Tóquio, essa grande obra e lutar para a sua implantação na Baixada Santista e no Litoral Norte”, afirma a deputada.

O governador Tarcísio de Freitas, por sua vez, disse que a viagem da aliada “é fundamental para que esse projeto seja incorporado, o quanto antes, nas políticas públicas do governo paulista, principalmente na prevenção a enchentes”.

O canal subterrâneo fica a 22 metros de profundidade e abarca um sistema de 6,3 quilômetros de túneis e câmaras cilíndricas que protegem o norte de Tóquio de inundações. Avaliado em 2 bilhões de dólares, foi concluído em 2006, sendo a maior instalação para o controle de fluxo de água do mundo.

Além de Rosana, integram a comitiva que irá ao Japão deputados federais Túlio Gadelha (Rede-PE) e Pedro Aihara (Patriota-MG) e os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) e Leila Barros (PDT-DF).