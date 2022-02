Depois de rachadinha, Queiroz pede doação nas redes por causa nobre

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Fabrício Queiroz foi às redes por uma causa nobre. O ex-assessor de Jair e de Flávio Bolsonaro enrolado no caso das rachadinhas pediu nesta quarta doações, mas não de parte dos salários de colegas de trabalho como fez durante anos no gabinete dos seus chefes.

O ex-PM deu início nesta quarta a uma campanha de arrecadação de água, alimentos não perecíveis, roupas e cobertores para as pessoas atingidas pelas chuvas na cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio.

“Estou com o carro a disposição para recolher [as doações] no local e também [temos] um ponto base para arrecadação para aqueles que puderem trazer. Nossos irmãos petropolitanos precisam da nossa ajuda”, disse ele.

Depois de um tempo longe dos holofotes, Queiroz decidiu emergir à superfície e voltar a fazer aparições públicas. Ele pretende disputar a uma vaga como deputado federal pelo Rio nas próximas eleições.