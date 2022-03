Depois de desistência de Jaques Wagner, Lula vai à Bahia lançar candidato

Lula estará na Bahia nesta quinta-feira para lançar o nome do secretário estadual de Educação, Jerônimo Rodrigues, para disputar as eleições ao estado que é o quarto maior colégio eleitoral do país.

No início deste mês, Jaques Wagner, que era a aposta petista, anunciou que desistiu de concorrer ao governo. A desistência gerou um vácuo que o partido tenta agora preencher. Rodrigues é um nome menos conhecido que seus concorrentes e o PT aposta no apoio de Lula para sua pré-candidatura decolar. Os petistas ainda buscam aliados para ocupar a vice da chapa, mas o partido que terá esse papel não está definido.

A decisão pelo vice ganhou peso em razão do recente rompimento do PP, legenda do atual vice-governador João Leão, com o governo do petista Rui Costa. Leão, inclusive, passou a apoiar o principal adversário dos petistas na disputa, ACM Neto (União Brasil), e será candidato ao Senado na chapa dele.