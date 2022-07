Depois de Brasília, São Paulo caminha para ser segunda capital com 5G

São Paulo deverá ser a segunda capital brasileira a ter, em breve, a cobertura da tecnologia 5G. A primeira foi Brasília, que deu início às operações com a rede de quinta geração de internet móvel no início de junho.

A Siga Antenado, entidade formada por representantes da Tim, Claro e Vivo e responsável por apoiar a população durante a migração do sinal de TV utilizado pelas parabólicas tradicionais para o sinal digital estima que a instalação de mais de 27.000 kits gratuitos para famílias de menor renda, na cidade, seja finalizada entre o final de julho e o início de agosto.

Passada essa etapa, caberá ao Gaispi — o grupo de acompanhamento — dar início à operação do 5G. Também estão em fase de finalização as cidades de João Pessoa (PB), Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte (MG).

Mas o que as parabólicas têm a ver com a operação do 5G?

Uma vez que a tecnologia vai operar na mesma frequência da parabólica tradicional — chamada Banda C –, a migração do sinal das parabólicas para o sinal digital — Banda Ku — é necessária para que o sinal da Banda C não “ocupe” a frequência que será operada pelo 5G e, logo, para que a tecnologia seja ativada com todo o seu potencial.

Como, em breve, o sinal transmitido para as parabólicas tradicionais será interrompido, ficou determinado no leilão do 5G que as empresas de telecomunicação vencedoras do edital precisariam substituir o equipamento antigo, geralmente de famílias de baixa renda, para a nova parabólica digital.

A substituição será gratuita para famílias inscritas em programas sociais do governo federal, por meio do CadÚnico. Para isso, é preciso fazer o agendamento da instalação do kit pelo número 0800 729 2404 ou acessar o site https://sigaantenado.com.br/ e inserir o CPF ou NIS.

“A mobilização da população é fundamental para a agilidade do processo de migração, com a distribuição e a instalação dos kits gratuitos com a nova parabólica digital”, diz Leandro Guerra, CEO da Siga Antenado.

De acordo com as regras determinadas no leilão, as empresas de telecomunicação terão 90 dias, contados a partir do início da operação do 5G, para fazer a substituição de forma gratuita às famílias.