Depois de Bolsonaro, Barroso também fala sobre liberdade de expressão

Dias depois de o presidente Jair Bolsonaro promover no Palácio do Planalto um “ato cívico” pela liberdade de expressão, com homenagens ao deputado condenado Daniel Silveira, o ministro Luís Roberto Barroso profere na manhã desta segunda-feira uma conferência sobre “Liberdade de Expressão e Democracia”, em um evento da FGV Direito SP e FGV Editora, em São Paulo.

O encontro vai marcar o lançamento da segunda edição da tradução do livro “A ironia da liberdade de expressão”, do renomado professor americano Owen Fiss, de Yale, que participará por meio de um vídeo.

De acordo com a FGV, a fala do ministro deve contemplar o conteúdo da obra à luz dos desafios do Brasil contemporâneo no que se refere a liberdade de expressão. Na sequência, haverá debates com os professores Caio Mario, Gustavo Binenbojm, Oscar Vilhena Vieira, Ronaldo Porto Macedo Jr. e Clarissa Piterman Gross.

Outra palestra de Barroso, do domingo da semana passada, deu o que falar por conta de declarações sobre a suposta orientação das Forças Armadas para interferir no processo eleitoral, que gerou uma nota de repúdio do ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio.