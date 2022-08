Depois de atritos, Aras terá conversa com Moraes nesta terça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depois de trocarem críticas públicas na semana passada por causa da operação da Polícia Federal contra empresários bolsonaristas, o chefe da PGR, Augusto Aras, terá uma conversa nesta terça com o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

Nesta segunda, os dois procuraram guardar sigilo sobre os temas do encontro, mas auxiliares consideravam a possibilidade de Aras e Moraes tentarem alinhar procedimentos entre a Justiça e a Procuradoria para evitar novos desentendimentos por causa de decisões do ministro em ações no STF.

A agenda de defesa do sistema eleitoral, compartilhada por ambos, claro, também deve surgir no encontro.