Depoimento de Cid complica situação de general que chefiava comando

Antes de voltar à prisão, o tenente-coronel Mauro Cid narrou em detalhes aos investigadores os contatos do ex-presidente Jair Bolsonaro com o então chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, general Estevam Theophilo, investigado na trama golpista.

A situação de Theophilo, aliás, é bem delicada. Os investigadores têm elementos que mostram que o general não teria falado a verdade no seu depoimento à PF, no mês passado, dias depois de ser um dos alvos de uma operação contra suspeitos de participarem de uma tentativa de golpe no país.

Na reserva desde 1º de dezembro do ano passado, quando transmitiu do cargo de comandante de Operações Terrestres para outro general, o militar assumiu o posto em março de 2022.