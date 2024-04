Denúncia por calúnia de Moro contra Gilmar está parada há dez meses no STF

Recebido nesta semana por Gilmar Mendes em seu gabinete no STF, em um encontro “para abrir um canal de diálogo” com o ministro, o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) aguarda há mais de dez meses uma decisão da ministra Cármen Lúcia sobre uma denúncia da PGR contra ele pelo crime de calúnia contra o decano do Supremo.

O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro foi gravado falando sobre a possibilidade de comprar uma decisão de Mendes, como mostrou o Radar em abril do ano passado. Na gravação apócrifa, o ex-juiz da Lava-Jato aparece sorrindo em um gramado, de casaco e calça jeans, quando uma interlocutora que não aparece nas imagens diz que “tá subornando o velho”. “Não, isso é fiança… instituto… pra comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes”, responde Moro, pegando um copo com alguma bebida não identificada. O vídeo de apenas oito segundos acaba logo depois.

A então vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, apresentou a denúncia ao STF em 17 de abril de 2023, apenas três dias após a gravação vir à tona. Procurada pelo Radar, a assessoria do senador informou na ocasião que “a fala foi retirada de contexto, tanto que divulgado só um fragmento, e não contém nenhuma acusação contra ninguém”.

No dia 2 de maio, Cármen Lúcia, relatora do caso no Supremo, oficiou Moro para apresentar sua defesa, o que ocorreu 20 dias depois. Na manifestação, os advogados do senador apontaram que a fala de Moro foi gravada “durante uma ‘festa junina’, provavelmente ocorrida em junho/julho de 2022, e a sua versão editada foi divulgada em abril de 2023, ou seja, muito antes de o ACUSADO assumir sua função pública eletiva junto ao Congresso Nacional”. Por esse motivo, o caso não deveria ser analisado na Corte.

A defesa afirmou ainda que a gravação não foi realizada por Moro e nem a pedido dele, que tampouco “editou, criou, modificou, divulgou ou propagou a versão falaciosa e descontextualizada das afirmações que chegaram ao conhecimento de Sua Excelência, o Ministro Gilmar Mendes, cujo interesse na apuração do alegado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia é também do próprio acusado”.

Instada a se posicionar novamente, Lindôra reforçou o pedido pelo recebimento da denúncia no dia 29 de maio, o que faria o senador se tornar réu no Supremo. Este, no entanto, foi o último andamento do processo. Desde então, o processo segue sob análise da ministra Cármen Lúcia — que apoiou a Operação Lava-Jato quando Moro era responsável pelos casos na 13ª Vara Federal de Curitiba.