Denúncia de Bolsonaro contra rádios teve forte reação no STF

Atualizado em 28 out 2022, 07h19 - Publicado em 28 out 2022, 06h01

Depois de anunciar a “bomba” da ação sobre rádios no TSE nesta semana, Fábio Faria conversou com ministros do STF sobre o episódio.

Do decano do STF, Gilmar Mendes, ouviu duras críticas sobre a ilegalidade e o timing do ato, uma “história pouco crível” e sem relação com o TSE.

Quem acompanhou a conversa diz que Mendes tratou a denúncia bolsonarista como “coisa de maluco para tumultuar a eleição”. “O que vocês andam fumando?”, disse Mendes a Faria.

Sobre a conversa, Faria diz que buscou tranquilizar o decano do STF. Explicou que a campanha estava apenas buscando corrigir a tempo as distorções do espaço desigual nas rádios, sem atacar o TSE. “Depois que eu expliquei, ficou tudo esclarecido”, diz.