Deltan diz ter recebido R$ 130 mil em depósitos para indenizar Lula

Condenado nesta terça-feira pelo STJ a pagar indenização de 75 000 reais corrigidos ao ex-presidente Lula por causa do famoso PowerPoint de 2016, o ex-procurador Deltan Dallagnol afirmou há pouco pelas redes sociais que recebeu depósitos de mais de 130.000 reais na sua conta em menos de 24 horas.

“Em menos de 24h, brasileiros depositaram espontaneamente na minha conta MAIS DE R$ 130 MIL porque estão indignados com a injustiça da condenação que sofri no STJ para indenizar Lula. Não tenho palavras para o carinho, a solidariedade e o senso de justiça desse gesto”, declarou Dallagnol.

Filiado ao Podemos desde o fim do ano passado para disputar um cargo de deputado federal, o ex-chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba afirmou que entendeu a demonstração de apoio como uma mensagem de que ele “pode ir à linha de frente lutar contra a corrupção”.

“Foram CENTENAS e CENTENAS de contribuições espontâneas de pessoas de todo o Brasil, de 1, 2, 5, 25, 30, 50, 100, 500 ou 1.000 reais, e minha esposa está me avisando que elas não param de chegar! A atitude por trás de cada doação me fez encher os olhos várias vezes hoje.

Esse resultado é ASSOMBROSO e nos dá forças e energia para continuar o trabalho contra a injustiça e a corrupção. A condenação com juros, correção e honorários pode se aproximar de R$ 200 mil, mas esse apoio me faz acreditar que com vocês vou superar essa injustiça”, disse o ex-procurador.

Ele declarou ainda que, se conseguir derrubar “essa decisão injusta” do STJ, vai doar todo o dinheiro que recebeu para hospitais filantrópicos para o tratamento de crianças com câncer e portadoras de autismo. E que, se tiver que pagar a indenização, o valor remanescente também será destinado para as mesmas causas.

“Meu OBRIGADO a todos os brasileiros que se manifestaram por palavras e ações, vocês são incríveis! Meu coração se enche de amor e de alegria de saber que nosso país tem tantas pessoas dispostas a lutar por ele e a se unirem para superar as dificuldades no caminho”, concluiu.