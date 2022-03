Delcídio do Amaral se diverte com processo de Lula por ‘dano moral’

Depois de se livrar, no STF, dos processos da Lava-Jato, Lula decidiu processar Delcídio do Amaral pelas revelações que o ex-petista fez em sua delação premiada. A notícia foi revelada por Mônica Bergamo, na Folha.

Hoje no PTB, Delcídio ironiza a iniciativa do ex-companheiro petista. Segundo ele, Lula “não tem argumento nem para justificar sua inocência”.

“Lula vai ter que gastar mais ainda com advogados pagos pelo PT com ações envolvendo juízes, procuradores, desembargadores e a torcida do Flamengo”, diz Delcídio. “Lula não tem argumento nem para justificar sua inocência! Como diz o velho Raul: ‘para o mundo que eu quero descer'”, segue o ex-senador.

Em 2016, VEJA publicou entrevista com Amaral em que ele detalhou como Lula pilotava a roubalheira dos partidos na Petrobras. “Lula negociou diretamente com as bancadas as indicações para as diretorias da Petrobras e tinha pleno conhecimento do uso que os partidos faziam das diretorias, principalmente no que diz respeito ao financiamento de campanhas. O Lula comandava o esquema”, disse o ex-petista.