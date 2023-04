Defesa de Torres recebe convocação de Moraes para depor sobre eleições

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acatou pedido da Polícia Federal e convocou nesta quinta-feira o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, a depor sobre a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições. O interrogatório está marcado para a próxima segunda-feira.

“Recebemos com serenidade e respeito a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Reiteramos que o maior interessado no esclarecimento célere dos fatos é Anderson Torres”, disse a defesa do ex-ministro de Jair Bolsonaro.

Torres está preso desde 14 de janeiro por suposta omissão no atentado de 8 de janeiro. Alexandre de Moraes decidiu, também nesta quinta, manter o ex-ministro detido por conta de novos indícios em relação à possível participação dele em tentativas de dificultar o acesso ao voto no segundo turno do ano passado.